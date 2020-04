Düstere Geschichte von der grünen Insel

Viernheim.Christian Metzger spricht über ein neues Buch mit irischen Märchen: „Es geht gar nicht knuddelig zu, sondern eher blutig.“ Der Hobbyautor aus Viernheim hat eine Kurzgeschichte für den Erzählband beigesteuert, der im März erschienen ist.

Beruflich hat er mit Zahlen zu tun, in der Freizeit zieht es ihn mehr zu den Buchstaben. „Schon früher wollte ich gern Bücher oder Geschichten schreiben, habe das aber nie wirklich ernsthaft verfolgt“, erzählt Christian Metzger, der sich zudem in hohem Maß im Viernheimer Vogelpark engagiert.

Im „Tintenzirkel“ vertreten

Vor zwei Jahren hat der 39-Jährige einen weiteren Versuch als Autor gestartet: Er hat sich erst mit Ratgebern informiert und ist dann dem „Tintenzirkel“, einem Internetforum für Autoren, beigetreten. „Das war für mich der wesentliche Schritt“, erzählt Metzger. Denn nun konnte er sich mit anderen Autoren austauschen: „Man hat seine Geschichten zum Lesen zur Verfügung gestellt und dann auch Rückmeldung bekommen, was gut und was weniger gut ist.“

Weiterer Pluspunkt des Forums: Verlage veröffentlichen dort die Ausschreibungen zur Publikation von Beiträgen, Kurzgeschichten oder Romanen. „Ich habe eine meiner Geschichten eingereicht und kurz darauf die Zusage bekommen, dass die Geschichte genommen wurde“, freut sich der Autor über seine erste Veröffentlichung.

In dem Buch „Irische Märchen Update 1.1 – Wer Elfen vertraut, ist selbst schuld“ werden Märchen von der grünen Insel modern interpretiert. Christian Metzger skizziert den Inhalt: „Es geht um einen Pferdedämon, der die Menschen aufsteigen lässt, um dann mit ihnen ins Wasser zu reiten und zu ertränken.“ In seinem literarischen Beitrag tarnt sich der Dämon als nette Dame, die ein Bed-and-Breakfast-Hotel betreibt – aus dem dann manchmal die Gäste verschwinden.

Metzger will beim Schreiben zunächst einmal beim Fantasy-Genre bleiben. Eine zweite Kurzgeschichte steht schon kurz vor der Veröffentlichung – und spielt diesmal in Viernheim. Im Erzählband der „Zombie-Kleintiere“ beschreibt der Autor, wie Kuscheltiere an einem Virus erkranken. Christian Metzger betont: „Die Geschichte ist lange vor der Corona-Krise entstanden – da hat die Realität einen eingeholt.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2020