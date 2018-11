Duo interpretiert Abendlieder

Viernheim.Das Heddesheimer Duo Jester’s Garden lädt ein zu einem Konzert am Sonntag, 11. November, um 18 Uhr in der Kulturscheune. Zwei Musiker – Jessica Hornig (Gesang, Geige, Flöte und Percussion) und Stephan Heinz (neue keltische Harfe, Klavier) – wollen ihr Publikum an diesem Novemberabend mit bekannten und weniger bekannten Abend- und Wiegenlieder aus nah und fern bezaubern und zum Träumen bringen. Leise, behutsam, doch alles andere als einschläfernd wird es werden, wenn die sympathischen Musiker Hornig und Heinz zu einer klanglichen Reise unter anderem in den hohen Norden, nach Südamerika, Israel und Neuseeland einladen und diesen intensiven und kostbaren Momenten des „In-den-Schlaf-Singens“ in den unterschiedlichen Kulturen beleuchten. red

