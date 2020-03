Duo weckt Sehnsucht nach dem Süden

Viernheim.Jeanette Pitkevica präsentiert am Sonntag, 22. März, um 17 Uhr in der Kulturscheune das Konzert „Sehnsucht Süden“. Bei der Veranstaltung im Rahmen von Pitkevicas 13. Konzertreihe tritt die Violinistin in einer seltenen Kombination mit dem Gitarristen Maximilian Mangold auf, der fünf Jahre nach seinem letzten Auftritt wieder nach Viernheim kommt. Eine Einführung zu dem Konzert beginnt um 16.30 Uhr in der Caféteria der Kulturscheune. Das Konzert beinhaltet unter anderem Werke von Niccoló Paganini, Manuel de Falla und Astor Piazzolla.

Mangold studierte an der Musikhochschule Würzburg sowie in Montreal, Basel und Weimar. 1996 erhielt er sein Konzertdiplom. Bereits 1992 bekam er ein Stipendium des deutschen Musikwettbewerbs und wurde in die 38. Bundesauswahl „Konzerte junger Künstler“ des Deutschen Musikrats aufgenommen. Es folgten weitere Stipendien und der Staatliche Förderpreis für junge Künstler des Bayerischen Kultusministeriums. Rundfunkaufnahmen und Mitschnitte durch verschiedene Radiosender bei Konzerten in ganz Europa zeigen sein künstlerisches Wirken. Preise erhielt er unter anderem bei den internationalen Gitarrenwettbewerben in Mettman oder der Guitar Foundation of America in Quebec (Kanada) und in Northridge (USA).

Pitkevica absolvierte ihr Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Künstlerische Impulse erhielt sie bei verschiedenen Meisterkursen und Orchesterprojekten bei Helmuth Rilling, Anja Lechner, Roman Nodel und Rainer Kussmaul. Als Kammermusikerin und Solistin gastierte sie unter anderem in Lettland, Litauen, der Schweiz, Italien, England sowie Israel.

Seit 2007 ist sie Mitorganisatorin und musikalische Leiterin der Konzertreihe in Viernheim. 2015 wurde Pitkevica außerdem Assistentin bei Marco Rizzi an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.03.2020