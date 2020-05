Durch die Autofenster dringt lautes Lachen

Viernheim.Kelly Huesca lässt den Sand durch ihre Finger rieseln und „malt“ damit Bilder der Natur. Die Künstlerin wischt alles weg und zeichnet in die feinen Körner eine Sanduhr. „Das ist doch ein passendes Bild für unsere Zeit“, findet Moderator Felix Gaudo, „die Zeit läuft davon, wie der Sand in den Fingern zerrinnt… Wir sollten jeden Moment so genießen wie diese schnell vergänglichen Bilder aus Sand.“

Nachdenkliche Momente

Das Drive-In-Varieté sorgt beim Car-Watch-Festival aber nicht nur für nachdenkliche Momente wie bei der Sandmalerei. Die Künstler unterhalten ihr Publikum auch mit Comedy, Tanz, Gesang, Artistik und Akrobatik. Nach Comedy mit Bülent Ceylan, Kinofilmen auf der Großleinwand und Livemusik ist es wieder eine andere Art von Kunst, die bei dem Festival auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums präsentiert wird.

Verschiedene Künstler, die unter anderem in den Winter-Varietés in Heidelberg und Worms auftreten, haben den Weg nach Viernheim gefunden. „Kultur trotz Corona, endlich können wir wieder live vor Publikum auftreten“, spricht Moderator Felix Gaudo für alle Künstler. Den Varieté-Abend eröffnet die eigene Tanzgruppe: Die vier „Vegas-Showgirls“ treten erst als Disco-Queens mit weißen Federkostümen auf und rocken später als Punks mit pinkfarbenen Irokesen-Perücke die Autokino-Bühne. Zu den Akrobaten gehören unter anderem Maryna Sakhokiia und Samira Reddmann. Die beiden sind schon beim Zirkusfestival in Monte Carlo aufgetreten. Bei Phil Os staunen die Zuschauer über das Diabolo-Jonglieren in höchstem Tempo.

Toll ist die Livemusik. Ornella de Santis und Rick Coleman rühren mit ihren gewaltigen und doch gefühlvollen Stimmen die Zuhörer. Die Sänger begeistern sowohl mit ihren Solo-Auftritten als auch im Duett, bei dem sie „Shallow“ singen. Richtig loslachen kann das Publikum bei Peter Shub. Der Clown baut Alltagsgegenstände in seine Nummer ein. Er hängt sich mit dem Kleiderbügel im Mantel kurzerhand an die Garderobenstange oder „zaubert“ mit dem Maßband. Das Lachen ist selbst durch die geschlossenen Autofenster zu hören.

Auch unter das Publikum mischen sich immer wieder zwei besondere Spaßmacher. Die „Clowndoktoren“ verteilen rote Nasen gegen eine kleine Spende für ihre Arbeit. Der Verein kümmert sich, nicht nur in Corona-Zeiten, um kranke Kinder und Pflegebedürftige und verschönert deren Alltag. Felix Gaudo wirbt um Unterstützung: „So eine rote Nase kann im Alltag ein wunderbarer emotionaler Airbag sein“.

