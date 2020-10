Durchatmen in Viernheim

Viernheim.Die Nachricht traf die Verantwortlichen der Handball-Abteilung des TSV Amicitia Viernheim ins Mark: Der Kreis Bergstraße, dem die im Landessportbund Baden-Württemberg organisierten Viernheimer politisch angehören, veröffentlichte am Sonntagnachmittag auf seiner Internetseite eine Verschärfung der Allgemeinverfügung, die bis zunächst 30. November Kontaktsport verboten hat. „Das ist für uns ein Nackenschlag“, erklärt der Sportliche Leiter der Badenliga-Handballer des TSV Amicitia, Ralf Schaal, auf Nachfrage. Am Montagmittag die Kehrtwende: Der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt revidierte die Aussage und bestätigte, dass Wettkampfbetrieb und Training weiterhin stattfinden darf.

Entsprechend groß war auch in Viernheim die Erleichterung: „Wir müssen uns zwar weiter einschränken und rechnen mit einer Begrenzung der Zuschauerzahl auf 100, aber das ist im Vergleich zu einem kompletten Verbot natürlich das weitaus kleinere Übel“, so Schaal, der nun weiter in Kontakt mit der Viernheimer Stadtverwaltung ist, um das weitere Vorgehen und die Modifikation des vorhandenen Hygienekonzepts abzuklären, das bisher gut umgesetzt werden konnte. Dabei herrscht kein Zeitdruck: Die nächsten beiden Spiele sind auswärts, zunächst in Schwetzingen, dann in Heddesheim. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020