Durchaus achtbare Premiere

viernheim.Der TSV Amicitia Viernheim hat erstmals eine Herrenmannschaft für die Derbystar-Futsal-Liga Baden gemeldet. Am ersten Spieltag trafen die Blaugrünen auf den Gehörlosen-Sport-Verein (GSV) Karlsruhe, der auch schon an Deutschen Meisterschaften teilgenommen hat. Bei ihrer Premiere mussten die Südhessen ordentlich Lehrgeld bezahlen, zogen sich trotz der deutlichen 3:9-Niederlage aber noch recht achtbar aus der Affäre.

Beim Auftritt in der Sporthalle Rheinsheim konnte der TSV Amicitia allerdings nur mit einem Rumpfteam auflaufen. „Es haben einige Spieler abgesagt. Das wird sich allerdings verbessern. Es war halt auch alles recht kurzfristig organisiert. Schön, dass wir bei Abteilungsleiter Ralf Schmitt mit unserem Anliegen auf offene Ohren gestoßen sind“ erklärte Marvin Nehrig, der die Idee zur Gründung einer Futsal-Mannschaft hatte, die Personalnot. Zu allem Überfluss kassierte Torhüter Martin Rheingans schon in der ersten Halbzeit eine rote Karte, nachdem er den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand abgewehrt hatte. So mussten die fünf verblieben Akteure Tim Achilles, Samet Görgülü, Marvin Nehrig als Torwart, Noah Deuser und Sam Seibel durchspielen.

Den ersten Futsaltreffer in der Vereinsgeschichte erzielte Seibel zum 1:4 kurz vor dem Seitenwechsel. Später legten Görgülü und Nehrig nach. Am Ende schwanden den jungen Viernheimern allerdings sichtlich die Kräfte, was angesichts der reinen Spielzeit von zwei Mal 20 Minuten netto, ist die Partie unterbrochen wird die Uhr angehalten, nicht ungewöhnlich war. So hatten die Spezialisten des GSV Karlsruhe, die komplett mit zwölf Mann angetreten waren, leichtes Spiel. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 17.12.2018