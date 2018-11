Duselsieg für den TSV Amicitia

viernheim.Die Erfolgsserie des Fußball-Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim hält an. Nach dem 1:0 in Wallstadt haben sich die Südhessen weiter von den Abstiegsplätzen entfernen können. Wallstadt dagegen verliert immer mehr den Kontakt auf die Spitzenplätze und dürfte mit elf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Srbija Mannheim als Siebter bei der Titelvergabe wohl keine Rolle spielen.

Dabei hatten die Hausherren eine starke Partie geboten, waren den Gästen in allen Belangen überlegen. Nur beim Toreschießen hatten die Blaugrünen knapp die Nase vorne, weil Daniel Limonciello in der Schlussphase Viernheims einzige klare Chance des Spiels nutzte und zum Siegtreffer verwertete.

Mit viel Glück waren die Gäste unbeschadet über die gesamte Spielzeit gekommen. Wallstadt stellte nämlich das reifere Team, hatte die bessere Spielanlage, war bissiger in den Zweikämpfen und sorgte immer wieder für Gefahr vor dem Gehäuse von Gästekeeper Tim Kahnert. Nur mit dem Toreschießen wollte es nicht so recht klappen. Dann kam auch noch Pech dazu, als der Ball fünf Minuten vor dem Pausenpfiff und fünf Minuten nach Wiederbeginn am Alugestänge des Tores landete. Einmal kratzte Viernheims Abwehrrecke Timo Bauer das Leder in letzter Sekunde von der Linie.

Solche Nachlässigkeiten werden im Fußball immer bestraft, auch in der Kreisliga. In der 86. Minute nutzte nämlich der eingewechselte Angreifer Limonciello einen bösen Patzer der Wallstadter Innenverteidigung und erzielte das Tor des Tages. JR

