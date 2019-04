„Dutt“ mit Winzerfrühstück

viernheim.Das Angebot des Viernheimer Wochenmarkts wächst – ab dem morgigen Samstag wartet auch ein Winzerfrühstück auf die Besucher. Den Markt gibt es seit gut 40 Jahren, allerdings immer wieder an verschiedenen Stellen und mit unterschiedlichen Konzepten. Derzeit bieten die Händler an jedem Samstagvormittag ihre Waren auf dem Rovigoplatz an. Zwischen Goetheschule und Hallenbad herrscht seit dem Umzug vom Apostelplatz rege Betriebsamkeit. Das neue Winzerfrühstück soll die Attraktivität nun weiter steigern.

Bürgermeister Matthias Baaß und die städtische Wirtschaftsförderung stießen mit der Idee dazu sowohl bei den Markthändlern als auch bei der City-Gemeinschaft und den umliegenden Geschäften auf positive Resonanz. „Was in anderen Städten funktioniert, sollte auch in Viernheim möglich sein“, zeigt sich Baaß optimistisch und freut sich auf die Premiere am morgigen Samstag. „Viele Viernheimer besuchen den Markt, verbringen dort auch viel Zeit, kaufen ein und treffen sich mit Freunden und Bekannten. Diese Gewohnheiten sollen mit dem Winzerfrühstück einen weiteren Anreiz erhalten“, betont Alexander Schwarz von der Wirtschaftsförderung. Positive Rückmeldungen zu diesem Projekt erhielten die Marktbeschicker bereits von ihren Kunden. „Als wir von den Überlegungen erzählt haben, konnten wir gleich großes Interesse feststellen“, sagen Dieter Krug und Berkant Aslaner.

Cafés als Partner

Bei den Partnern auf dem Wochenmarkt und in der Innenstadt können Besucher eine auf das jeweilige Weinsortiment abgestimmte „Winzerfrühstücks-Dutt“ kaufen, deren Inhalt sie dann auf dem Rovigoplatz genießen können. Die fertigen Tüten gibt es in der Bäckerei Grimminger, im Café am Eck, im Café Rall, bei Harry’s Backparadies sowie der Metzgerei Kempf. Mit von der Partie ist auch die City-Gemeinschaft. In den entsprechenden Geschäften bekommen die Stammkunden Gutscheine im Wert von 1,50 Euro, die beim Winzerfrühstück eingelöst werden können.

Zur Eröffnung am morgigen Samstag machen Schriesheimer Winzer den Anfang. Sie haben auch zahlreiche Weine des neuen 2018er Jahrgangs im Gepäck. Zugesagt haben auch drei Schriesheimer Weinhoheiten: Weinkönigin Annalena Spieß sowie die Weinprinzessinnen Nadja Grittmann und Ann-Kathrin Haas. Den musikalischen Rahmen schaffen mit den Jazz Nuts und Banda Nova zwei Formationen der Musikschule.

Der Startschuss fällt jeweils samstags um 9.30 Uhr. Bis Mitte Oktober soll das Angebot dem Wochenmarkt noch mehr Attraktivität verleihen und auch den Einzelhandel der Innenstadt unterstützen. Im Wechsel werden Weine aus verschiedenen Anbaugebieten angeboten. An jedem ersten Markt im Monat soll es zudem Live-Musik geben. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019