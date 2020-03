E-Autos, Trendsport und Gärtnern

Viernheim.Rund 280 Vorschläge für eine moderne und zukunftsweisende Stadtpolitik sind im Rahmen der Bürgerbeteiligung „Viernheim. Kann. Mehr.“ (wir berichteten) bei den Christdemokraten bereits eingegangen. „Einige gute Vorschläge lassen sich schnell und unbürokratisch umsetzen“, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Jörg Scheidel und kündigt einen Antrag für die kommende Sitzung der Stadtverordneten am Freitag, 20. März, an: Sechs Verbesserungsvorschläge sollen ins Klimaschutzkonzept der Stadt eingearbeitet werden.

Außerdem sind mehrere Diskussionsabende geplant, um auch die anderen Vorschläge mit interessierten Viernheimern weiterzuentwickeln, wie der CDU-Ortsverband in einer Mitteilung schreibt. Die erste Debatte findet am Donnerstag, 5. März, 19 Uhr, in die Kulturscheune am Satonévri-Platz statt.

Die beantragte Ergänzung des Klimaschutzkonzeptes beinhaltet unter anderem Forderungen nach mehr Elektroautos beim Car-Sharing, öffentlich zugänglichen Bücherschränken, der Messbarkeit der Viernheimer Klimaschutzmaßnahmen anhand der UN-Nachhaltigkeitsziele sowie den Wunsch eines städtischen Nachhaltigkeitspreises (siehe Infobox). „Wir werben bei den anderen Parteien um Unterstützung für diese Ideen, die direkt aus der Bürgerschaft stammen“, verspricht Scheidel.

Zwei neue Stellen

Die Christdemokraten haben die Erarbeitung des im vergangenen Jahr beschlossenen Klimaschutzkonzeptes unterstützt und nach längerer Diskussion auch für zwei neue Personalstellen im Brundtlandbüro gestimmt. Aufgabe der beiden neuen Mitarbeiter ist es, den umfassenden Maßnahmen im Klimaschutzkonzept auch Taten folgen zu lassen. „Die Politik hat der Stadtverwaltung genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt, um die Bürger-Vorschläge im Sinne der Ideengeber schnellstmöglich umzusetzen“, macht Scheidel deutlich.

Die nächste Phase der Bürgerbeteiligung „Viernheim. Kann. Mehr.“ startet am kommenden Donnerstag. Diskutiert und weiterentwickelt werden ab 19 Uhr in der Kulturscheune die Vorschläge im Sachgebiet „Stadtentwicklung“. „Wir haben die insgesamt 65 eingereichten Ideen dieses Sachgebietes in vier Themenblöcke eingeteilt“, erklärt der CDU-Vorsitzende Torben Kruhmann. Die Themenblöcke sind „Wohnen“, „Innenstadt“, „Freizeitgestaltung“ sowie „Tivoli-Park und Ökologie im Stadtgebiet“.

Die Sachgebiete „Verkehrspolitik“ sowie „Stadtpolitik & Soziales“ stehen bei den folgenden Ideenwerkstätten am Dienstag, 10., und Mittwoch, 11. März, auf der Tagesordnung. Außerdem planen die Viernheimer Christdemokraten am Montag, 16. März, eine Veranstaltung zu den schulpolitischen Vorschlägen mit Landrat Christian Engelhardt und am Samstag, 4. April, eine gemeinsame Fahrradtour mit dem ADFC zum Thema Fahrradfreundlichkeit im Stadtgebiet.

Info: Alle eingebrachten Vorschläge unter viernheim-kann-mehr.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.03.2020