Viernheim.Wenn „Auto-Mobil“ in der Innenstadt angesagt ist, dann macht auch Viernheim mobil: Bei herrlichem Frühsommerwetter herrscht reges Treiben in der Fußgängerzone. Die Bürger nutzen den verkaufsoffenen Sonntag entweder, um neue Fahrzeuge anzusehen, zum Einkaufen und zum Bummeln, oder sie genießen einfach nur die kulinarischen Angebote.

In erster Linie werden die vielen Autos, Cabrios und Motorräder unter die Lupe genommen, die in der Sonne glänzen. Die Autohäuser aus der Region stellen auf dem Apostelplatz ihre Modellpalette vor, vom kleinen Stadtauto bis hin zum Transportbus. Besonders die schnittigen Sportwagen stoßen auf das Interesse der Besucher, aber vor allem auch die gerade vorgestellten Neuwagen. Alle Varianten können ausgiebig begutachtet werden – oder es wird mit den Verkäufern gleich eine Probefahrt vereinbart. Was vor ein paar Jahren noch ein Exot auf der Autoschau war, ist in diesem Jahr stark vertreten: der Pkw mit Elektro-Antrieb. Nicht nur die renommierten Hersteller haben das eine oder andere Gefährt dabei, beim Verein „E-Mobilität – Freie Infrastruktur Bergstraße“ gibt es gleich mehrere Privatautos mit dem „E“ auf dem Nummernschild. Die Vereinsmitglieder stehen für Fragen zur Verfügung und erläutern den neugierigen Viernheimern, wie sich die E-Autos im Alltag bewähren.

Auch Fahrräder gibt es mit elektrischer Unterstützung, beim Radhaus Hofmann kann man sich über die aktuellen E-Bikes informieren oder die klassischen Räder ganz ohne Motor. Traditionell findet auch der Fahrradflohmarkt statt, die Triathlonjugend des TSV Amicitia Viernheim organisiert den Verkauf der Gebrauchträder. Von Damen- und Herren- über BMX- und Rennräder bis hin zu Kinder- und Laufrädern ist fast alles im Angebot.