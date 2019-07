Echte Prüfsteine warten auf Viernheimer Teams

Viernheim.Die Handballherren und die Handballdamen des TSV Amicitia Viernheim testen ihre Form an diesem Wochenende beim Edeka-Cup der SG Heddesheim. Das Vorbereitungsturnier ist für beide Mannschaften eine gute Möglichkeit, sich für die kommende Runde einzuspielen.

Herren-Trainer Christian Müller wird die Spiele nutzen, um weitere Varianten in Abwehr und Angriff zu testen. Die Viernheimer treffen in ihrer Vorrundengruppe auf die Drittligisten TSG Hassloch und SG Leutershausen sowie auf den TV Hochdorf aus der Rheinland-Pfalz/Saar-Oberliga. Die Begegnungen sind damit echte Prüfsteine in der Phase der Vorbereitung.

In der zweiten Gruppe stehen sich Gastgeber SG Heddesheim, HSG Worms, TV Großsachsen und HG Oftersheim/Schwetzingen gegenüber. Der TSV Amicitia eröffnet den Edeka-Cup am Freitag, 26. Juli, 18 Uhr, gegen Haßloch. Am Samstag, 27. Juli, 14.55 Uhr, bestreiten die Viernheimer ihr zweites Turnierspiel gegen Hochdorf. Am Sonntag, 28. Juli, 11.55 Uhr, geht es zum Vorrundenabschluss gegen die SGL.

Starke Vierergruppe

Wenn der TSV Amicitia in dieser starken Vierergruppe auf dem ersten oder zweiten Platz landet, würde er in die Finalspiele einziehen. Um 16.15 Uhr soll das kleine Finale steigen, das Endspiel um den Turniersieg ist für 17.30 Uhr angesetzt.

Auch im Damen-Turnier stehen sich je vier Mannschaften in zwei Vorrundengruppen gegenüber. Die Handballerinnen des TSV Amicitia messen sich in ihrer Gruppe zunächst mit der TSG Friesenheim aus der Rheinland-Pfalz/Saar-Oberliga, dem TV Wörth (Pfalzliga) und dem Badenliga-Konkurrenten HG Oftersheim/Schwetzingen. Weitere Teilnehmer sind VTV Mundenheim, TSG Wiesloch, HSG Wittlich und SG Heddesheim.

Die Viernheimerinnen starten am Samstag um 12 Uhr mit dem Spiel gegen TSG Friesenheim in das Turnier. Um 15.40 Uhr kommt es zum Duell gegen Wörth. Am Sonntag steht um 9.30 Uhr das letzte Vorrundenspiel gegen die HG an. Wenn die Ergebnisse stimmen, zieht das Team von Trainerin Steffi Dietrich in die Platzierungsspiele der besten vier Mannschaften ein.

Ab 13.30 Uhr werden die Halbfinalbegegnungen ausgetragen, im Anschluss folgen die Platzierungsspiele. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.07.2019