Edle Tropfen zur Live-Musik

Viernheim.Ein halbes Jahr lang bereicherte das Winzer-Frühstück das Angebot auf dem Viernheimer Wochenmarkt. Initiiert von der städtischen Wirtschaftsförderung und den Geschäften der Citygemeinschaft, lockte es in den Sommermonaten zahlreiche Besucher auf den Rovigo-Platz. Doch in der nun beginnenden kalten Jahreszeit gibt es eine Pause. Am Samstag saßen die Viernheimer zum letzten Mal in diesem Jahr bei einem guten Tropfen unter freiem Himmel zusammen.

„Das Winzer-Frühstück ist eine tolle Ergänzung zu unseren Angeboten auf dem Wochenmarkt. Leider war das Wetter gerade an den Samstagen nicht immer geeignet, um sich in gemütlicher Runde zu treffen“, sagte Obst- und Gemüsehändler Berkant Aslaner, der sich für die beteiligten Winzer aus der Region hin und wieder bessere Bedingungen gewünscht hätte.

Zum Abschluss hatte das Weingut Wendel-Matheis aus Bissersheim seine besten Tropfen mit in die Brundtlandstadt gebracht. Das Familienunternehmen lebt schon seit 1719 mit Begeisterung für den Weinbau, derzeit führt Frank Matheis die Tradition fort. Im Angebot hat der Betrieb aus dem Leiningerland unter anderem Riesling, Sauvignon Blanc und würzige Rotweine.

Wie immer am ersten Samstag des Monats gab es auch beim Finale Live-Musik. Als Gesangsduo „Einfach wir“ sorgten Petra Ehmann und Alex Schmitt für Stimmung in der Innenstadt. JR

