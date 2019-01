Efflerhaus bekommt neues Gesicht

Viernheim.Noch ziert eine grüne Schutzfolie das sogenannte Efflerhaus in der Rathausstraße, um die Passanten vor herunterfallenden Gegenständen und Schmutz zu schützen. In einigen Wochen dürften die Hüllen aber fallen.

„Spätestens nachdem die neuen Fenster, Türen und auch die Schaufenster eingebaut worden sind. Das könnte Ende Januar der Fall sein“, beschreibt der neue Besitzer Berkant Aslaner den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Am Ende wird das Gebäude ein komplett neues Gesicht erhalten, die Backsteinfassade mit den außergewöhnlichen Fensteröffnungen wird dann aus dem Stadtbild verschwunden sein.

Eigentlich sollten die großen Umbaumaßnahmen schon Ende vergangenen Jahres abgeschlossen sein. „Da war ich aber wohl zu euphorisch“, sagt der Bauherr über seine Prognose zu Beginn der Sanierungsmaßnahme. Jetzt soll das Obst- und Gemüsegeschäft spätestens Anfang Mai in die neuen Räumlichkeiten umziehen. Dort stehen künftig 125 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung, die über einen barrierefreien Zugang verfügt. Der nur wenige Meter entfernte bisherige Laden, den man nur über eine Treppe erreichen konnte, wird danach aufgegeben.

Das als Efflerhaus bekannte Gebäude in der Rathausstraße 35 gegenüber der Volksbank befindet sich in exponierter Innenstadtlage. Zuletzt wurde das Erdgeschoss von einem Teppichhändler genutzt, was für wenig Frequenz sorgte. Die darüber liegenden Wohnungen waren ebenfalls vermietet. Zwischenzeitlich war es ein kompletter Leerstand. Behördliche Auflagen habe es bei dem Bauprojekt keine gegeben, sagt Berkant Aslaner. Auch seien die Genehmigungen zügig erteilt worden. Änderungswünsche des Bauherren und Umplanungen führten dagegen zu Verzögerungen.

Größeres Sortiment möglich

Auch in seinen künftigen Räumen bietet der Geschäftsinhaber frisches Obst und Gemüse an. Weil dann deutlich mehr Platz zur Verfügung steht, denkt er über eine Ausweitung des Angebots nach. Die Idee, ein Blumengeschäft zu integrieren, hat sich aber mittlerweile zerschlagen. Stattdessen könnten die Käseabteilung vergrößert und auch mehr Artikel aus dem Trockensortiment angeboten werden.

Die Familie Aslaner betreibt seit 1983 den Obst- und Gemüsehandel nur wenige Meter vom künftigen Standort entfernt. Das Efflerhaus, das wohl zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet wurde, erhält derzeit eine andere Architektur. Wegen der notwendigen Wärmedämmung muss ein frischer Putz aufgetragen werden. Neue Schaufenster und eine moderne Farbgebung werden der Immobilie nach Angaben von Berkant Aslaner ein verändertes Aussehen verleihen.

Außerdem wird das Dachgeschoss erhöht und dem Nachbarhaus angeglichen. Darunter befinden sich dann zwei Wohnungen in bester Innenstadtlage, die für eine Eigennutzung vorgesehen sind. „Ich bekenne mich bewusst zur Innenstadt, denn hier treffen sich Vernemer und Viernheimer“, weist Berkant Aslaner auf die Vorzüge der Fußgängerzone hin. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.01.2019