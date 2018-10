Ehemalige Hoheit wird neuer Oberfeldwebel

Viernheim.Die Ehrengarde der „Großen Drei“ ist kurz vor Beginn der neuen Kampagne offiziell in Dienst gestellt und „in Marsch gesetzt“ worden. Die Garde hat dabei drei neue Mitglieder aufnehmen können und zählt jetzt 14 Gardisten.

Vor zwei Jahren war die neue Abteilung der Fastnachter gegründet worden, die neben Prinzessin, Präsidium, Elferrat, Ex-Prinzessinnen, Ritter und Burgfrauen und Red Maries die Tradition der Vernema Fastnacht hochhalten will. Die Ehrengarde will die Narren tatkräftig bei der Durchführung der Kampagne und des Vereinslebens unterstützen.

Damit die Ehrengarde in vier Wochen ordnungsgemäß in die neue Kampagne 2018/19 gehen kann, werden bei der Inmarschsetzung nicht nur neue Mitglieder aufgenommen, sondern auch die Beförderungen verliehen. Der Dienstgrad beim Eintritt in die Ehrengarde richtet sich nach den vorigen Fastnachtsaktivitäten bei den „Großen Drei“: Beförderungen stehen je nach Dienstgrad nach einem, zwei oder drei Jahren an. Ex-Prinzessin Monika Kempf steigt vom Oberfeldwebel zum Hauptfeldwebel auf. Der neue Titel von Steffen Hartmann und Alexander Frey ist nun Unteroffizier. Ann-Kathrin Helbig und Mark Mandel sind nach einem Jahr als Obergefreiter jetzt Hauptgefreiter.

Prinzessin Alina I. legt den fünf beförderten Gardisten die neuen Schulterklappen an der Gardeuniform – einer weißen Hose, dem weißem Hemd mit Jabot (Spitzenrüsche) am Kragen, schwarzen Stiefeln, einer blauen Weste mit aufgestickter „3“, dem blau-roten Waffenrock, und Dreispitz oder Schiffchen als Kopfbedeckung – an.

Die Ehrengarde wird durch drei neue Mitglieder verstärkt. „Und alle steigen in hohen Dienstgraden ein“, verrät Kommandant Oberst Philipp Haas, dass sich eine Ex-Prinzessin und zwei ehemalige Elferratspräsidenten der Runde anschließen. Anika Werle, Manuel Werle und Manuel Härtle erhalten die Schulterklappen des Oberfeldwebels und den Ehrengarde-Orden. Philipp Haas berichtet außerdem über die Aktivitäten der Ehrengarde. Die Gardisten begleiteten während der Fastnachtszeit den Elferrat bei Terminen, kümmerten sich um Dienste bei den eigenen Veranstaltungen und organisierten vor allem die Weihnachtsfeier und das Sommerfest. Aus dem Erlös konnte die Ehrengarde an die Red Maries spenden, die dies in die Ausbildung der Trainer für die jüngere Mini Maries und die Gruppe der älteren Teenie Maries investierten. su

