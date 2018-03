Anzeige

Viernheim.Dem Fleischereifachgeschäft Heinz Werner Kühner ist das Schicksal von so manch anderem Familienbetrieb erspart geblieben: die Schließung mangels geeignetem Nachfolger. Nach mehr als 80 Jahren ging das Traditionsunternehmen an einen ehemaligen Lehrling über, der das Geschäft unter dem Namen Doll’s Metzgerei in gewohnter Qualität fortführen wird. Michael Gärtner leitet neben dem Stammhaus in Bürstadt und weiteren Geschäften in Lorsch, Hofheim, Lampertheim und Groß-Rohrheim nun auch die Filiale in der Brundtlandstadt.

Am 1. März wurde nach mehrmonatiger Umbauphase in der Kirschenstraße endlich die Wiedereröffnung gefeiert. Zwischenzeitlich war der Betrieb mit einem Verkaufswagen fortgeführt worden. Es musste also niemand auf die gewohnten Waren verzichten.

Geblieben ist neben dem Catering das vertraute Personal. „Wir werden auch künftig die bewährt hohe Qualität anbieten. An den traditionellen Rezepturen wird sich nichts ändern, eigentlich haben wir nur den Laden modernisiert und die Technik auf den neuesten Stand gebracht“, beschreibt der Metzgermeister die umfangreichen Arbeiten. Das Ladenlokal wurde moderner gestaltet und energieeffizient umgebaut und erhielt einen Imbissbereich dazu, wo die täglichen Mittagsmenüs angeboten werden.