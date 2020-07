Ehrenamtliche ebnen den Weg in die neue Welt

Viernheim.Intergrationslotsen sind Wegweiser in einer fremden Welt – und sie tun viel mehr, als dabei zu helfen, ein Formular auszufüllen: Sie wollen Vorbild sein für andere Menschen mit Migrationshintergrund. Denn die meisten der Integrationslotsen waren selbst einst Neuankömmlinge in der Stadt Viernheim. Sie wissen, wie schwer es sein kann, sich zu integrieren, sich einzubringen in eine Gesellschaft,

...