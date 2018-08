Ehrenamtliche helfen beim Reparieren

Anzeige

Viernheim.Der Reifen verliert Luft, das Licht ist defekt, die Kette verrostet oder der Sattel kaputt: In solchen Fällen gibt es Hilfe in der Fahrradwerkstatt der Initiative Makerspace. Ehrenamtliche Bastler bieten im Sozialzentrum regelmäßig Reparaturdienste zu geringen Preisen an. Am vergangenen Samstag fand zudem ein Fahrradbasar statt, bei dem verschiedene Räder die Besitzer wechselten. Der Erlös der Aktion geht an karitative Einrichtungen.

Einmal in der Woche, dienstags von 18 bis 20 Uhr, treffen sich Hubert Bundschuh, Hans Boronowski und weitere fleißige Helfer, um defekte Fahrräder wieder auf Vordermann zu bringen. „Wir bekommen viele gebrauchte Räder vom Radhaus Hofmann, beziehen von dort auch die benötigten Einzelteile. Dazu kommen dann noch bedürftige Leute mit ihren defekten Fahrrädern, die wir gegen eine kleine Spende reparieren“, beschreibt Bundschuh die Arbeit. Da es immer viel zu tun gibt, freut sich die Gruppe über weitere Mitstreiter.

Die Fahrradwerkstatt von Makerspace befindet sich im katholischen Sozialzentrum und bietet Platz für einen Montageständer, der das Arbeiten am Rad auf Augenhöhe ermöglicht. An die Werkstatt grenzt ein Lager mit neuen, alten, kaputten und reparierten Rädern an. Mit viel Geschick und Können setzen die Bastler alte Räder wieder instand und verhelfen damit vielen Menschen zu neuen Fortbewegungsmitteln. Interessenten können zu den Öffnungszeiten in der Fahrradwerkstatt vorbeischauen und sich ein Bild von der Arbeit machen.