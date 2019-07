Ehrennadel für die Skate Machines

Viernheim.Sieben Rollkunstläuferinnen des Eis- und Rollsportclub Viernheim (ERC) nahmen an der Hessischen Landesmeisterschaft teil, welche in Ober-Ramstadt stattfand. Trotz drückender Hitze konnten gute Ergebnisse verzeichnet werden.

In der Pflicht der Gruppe Nachwuchsklasse Damen belegte Laura Schreiner den vierten Platz. Manja Koscielny erreichte in der Kür derselben Gruppe den siebten Platz. Sie erlief sich in der Pflicht der Kategorie Cup Damen den fünften Rang. Bei der Kür der Cup Damen belegte Melina Bernauer den siebten und Nadine Probol den neunten Platz. Die jüngste Viernheimer Teilnehmerin, Vanessa Braun, dominierte in der Kategorie Schüler D Mädchen in der Pflicht das Feld. In der Kür belegte sie Rang acht.

Selina Braun ging sowohl in der Pflicht als auch in der Kür der Schüler A Mädchen an den Start und konnte sich in beiden den zweiten Podestplatz sichern. Sophia Gratzel holte sich ebenfalls zwei Silbermedaillen in der Pflicht und der Kür der Junioren Damen. Melina Bernauer erlief sich in derselben Gruppe in der Pflicht den vierten Rang. Über einen dritten Platz durfte sich Nadine Probol in der Pflicht der Meisterklasse Damen freuen.

Weiterhin wurde die Laufgemeinschaft Skate Machines, in der auch sieben Viernheimer Rollkunstläuferinnen mitlaufen, für ihren ersten Platz an der diesjährigen Deutschen Showmeisterschaft mit einer Ehrennadel des Hessischen Roll- und Inline Verbandes ausgezeichnet. Ebenfalls mit einer Ehrennadel wurde Melanie Waldecker für ihre langjährigen Verdienste als Wertungsrichter-Obfrau geehrt. red

