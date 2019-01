Ehrenscheibe im Visier

Viernheim.Das traditionelle Jahreswechselschießen des Sportschützenvereins (SSV) Viernheim war an Spannung nicht zu überbieten. Im Finale durfte jeder Teilnehmer nur jeweils dasselbe Kleinkaliber-Unterhebel-Repetier-Gewehr benutzen, um einen Schuss auf die hölzerne Ehrenscheibe abzugeben. Am Ende jubelte Christian Müller, der dem Zehner am nächsten kam und sich mit diesem Sieg bereits seine vierte Ehrenscheibe sicherte.

Der Wettbewerb wartete mit einer Neuerung auf. Aufgrund der laufenden Baumaßnahmen am großen Schießstand, wo das Ziel in 100 Metern Entfernung steht, wichen die Organisatoren wieder auf die Pistolenanlage (25 Meter) aus. Dabei konnten sich die 28 Teilnehmer über eine elektronische Trefferanzeige freuen, die den Schützen sofort den Einschuss und die exakte Ringzahl anzeigte. Die Zuschauer konnten gleichzeitig das Geschehen entspannt vor einem Bildschirm im Clubraum verfolgen.

Elektronische Messanlage

„Durch diese Technik haben wir natürlich viel Zeit gespart, es mussten nicht mehr die Papierscheiben herangeholt und ausgewertet werden. Das geht jetzt alles elektronisch und ist zudem genauer, denn es werden Zehntelringe angezeigt“, freute sich auch Turnierleiter Engelbert Merling über die moderne Anlage und den geringeren Aufwand. Es wurden 479 Serien zu je drei Schuss geschossen, insgesamt also mehr als 1400 Schuss. „Die Ergebnisse waren hervorragend. Zusammen mit Titelverteidiger Alexander Meier hatten sich 14 Schützen für das Finale qualifiziert“, berichtete Merling.

Normalerweise wird der Wettbewerb mit Ordonnanzgewehren – historischen Militärwaffen – auf einer Distanz von 100 Metern ausgetragen. Diese Großkalibergewehre sind auf dem neuen Pistolenstand aber nicht erlaubt. Zum Einsatz kamen daher Westernwaffen. Dabei handelt es sich um Unterhebelgewehre wie Winchester, Marlin oder Henry sowie Sharps- und Rolling-Block-Gewehre. Erlaubt waren lediglich Waffen, die Kurzwaffenmunition verschießen. Die handbemalten Jahreswechselscheiben zeigten in den vergangenen Jahren meist Jagdmotive. Diesmal wurde die Sanierung des Schießstandes thematisiert, weshalb eine Bohrmaschine, eine Pistole und ein Hinweisschild „Vorsicht Baustelle“ auf den Scheiben zu sehen waren. Gestiftet wurde der Siegerpreis von SSV-Pressesprecher Alexander Meier, der im Vorjahr gewonnen hatte.

Engelbert Merling zog zum Abschluss des Wettbewerbs ein positives Fazit. „Ein Dank geht an alle Helfer und die Teilnehmer, die für einen reibungslosen Verlauf gesorgt haben. Ein Sonderlob gebührt Reinhard Weiß, der dafür gesorgt hat, dass die elektronische Messung eine gelungene Premiere feiern konnte.“

