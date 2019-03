Ehrliche Finder geben viel Geld ab

Viernheim.Dieses Viernheimer Ehepaar wird ziemlich gestaunt haben: Am Samstagnachmittag haben sie beim Spazierengehen fast 21 000 Euro gefunden und das Geld bei der Polizei in Lampertheim abgegeben. Auch für die Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim ist es nicht alltäglich, dass sich Finder melden und ihren Fund abgeben, so die Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen, Christiane Kobus: Es handelt sich um eine Summe von 20 840 Euro. Das Geld lag in einer Schreibmappe im Einmündungsbereich Weinheimer Straße/Am Alten Weinheimer Weg. Anhand der Unterlagen konnte schnell der Besitzer der Mappe, ein Geschäftsmann, ausfindig gemacht werden. Nach einem Termin hatte er beim Losfahren die Mappe auf seinem Autodach vergessen. Das Ehepaar erhält 640 Euro Finderlohn und die Dankbarkeit des Besitzers. pol/bur

