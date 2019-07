Eiche wird gepflanzt

Viernheim.Musikalisch zählte das Oaktree-Festival der Kutschengilde sicher zu den herausragenden Veranstaltungen in Viernheim der vergangenen Jahre. Nur mit dem Wetter haderte der Vereinsvorsitzende Armin Brandt. „So oft wie in den vergangenen Tagen habe ich das Regenradar noch nie verfolgt. Leider war Petrus uns diesmal nicht hold“, zeigte sich der Organisationschef aber nur kurz verärgert. Denn ansonsten ließ er sich die gute Laune nicht verderben und rockte im Publikum an vorderster Front mit. Dank der 60 Helfer aus dem Verein und dem Bekanntenkreis ging das Musikspektakel reibungslos über die Bühne.

Apropos Bühne: Auf dem Vereinsgelände am Lampertheimer Weg stand die größte mobile Bühne Deutschlands. „Mit der hat uns die Firma Lite-Tech ganz großzügig unterstützt und so für perfekte Bedingungen gesorgt“, nannte Brandt einen von vielen Sponsoren. Unterstützung gab es auch von einer Mannheimer Brauerei, die quasi als Namensgeber des Oaktree-Festivals diente. Dabei steht auf dem gesamten Gelände der Kutschengilde keine einzige Eiche. „Aber wir werden eine pflanzen“, versprach Brandt im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“.

Meisterschaften finanzieren

Die Idee zu diesem Festival wurde vor über einem Jahr geboren, als sich der Verein auf die Suche nach Einnahmen machte, mit denen man die Deutschen Meisterschaften der Einspänner und die Hessischen Meisterschaften der Zweispänner/Pony mitfinanzieren kann. Diese pferdesportliche Großveranstaltung findet von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. August, auf dem weitläufigen Gelände am Lampertheimer Weg statt.

Ob es im nächsten Jahr wieder ein Oaktree-Festival geben wird, das wollte der Vereinsvorsitzende noch nicht beantworten. „Von mir aus ja, aber das kann ich nicht allein entscheiden“, will Brandt erst einmal die Erfahrungen zusammentragen und auch die Abrechnung abwarten. Wenn es dann doch klappt, dann sicher auch mit der ersten Eiche neben den Übungsflächen. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019