Eigenen Essig und Öl herstellen

Viernheim.Wozu sind Heilkräuter gut und was kann man mit ihnen machen? Diese Fragen beantwortet Astrid Kohl am Dienstag, 13. August, unter dem Titel „Kräuterzauber“ im Familienbildungswerk (Weinheimer Straße 44). Von 19.30 bis 21.30 Uhr gibt sie auch eine Einweisung in die Herstellung von Essig und Öl. Dabei erklärt sie, wie man diese mit entsprechenden Kräutern verfeinern kann. Die Teilnahme an dem Kurs des Familienbildungswerks kostet zehn Euro inklusive Lebensmittelumlage und Glasflaschen für Öl und Essig. Eine Anmeldung ist per E-Mail an fbw.viernheim@bistummainz.de, über familienbildungswerk.de oder unter Telefon 06204/92 96 20 möglich. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.08.2019