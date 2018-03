Eigenkapital bei 351 Millionen

Anzeige

Sparkassenvorstand Manfred Rheiner weist darauf hin, dass die Sparkasse Starkenburg in allen 13 Kommunen ihres Geschäftsgebietes mit mindestens einer personenbesetzten Filiale vor Ort ist. Sie verfügt über 17 Filialen und sechs SB-Stellen sowie einen Geldautomat im Rhein-Neckar-Zentrum.

Wichtige Internet-Filiale

Rund 100 Serviceaufträge erreichen das Team der Internet-Filiale täglich. Die Kunden treffen online auf Berater, die vielen bereits aus den Filialen bekannt sind. „Neu ist der Online-Chat, und in naher Zukunft werden wir auch einen Video-Chat anbieten“, zeigt Rheiner auf. Erweitert wird das Angebot der Sparkassen-App: „Um unsere Kunden auch im digitalen Zeitalter bestens begleiten zu können, halten wir eine von uns entwickelte Broschüre in den Filialen und zum Download auf unsere Homepage bereit“, informiert Jürgen Schüdde. Diese erkläre die Anwendungen in der Sparkassen-App, doch auch alle Mitarbeiter in den Filialen vermitteln den Service in einem persönlichen Gespräch.

Vom Erfolg der Sparkasse Starkenburg profitiere die gesamte Region, so Schüdde und Rheiner. Das Kreditinstitut habe die Vereine in den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung, Sport, Umwelt sowie Wissenschaft und Forschung mit rund 400 000 Euro gefördert.

Zur Förderung der Region zähle zweifelsohne auch die Schaffung von Ausbildungsplätzen. 39 junge Menschen absolvieren dort eine Lehre, darunter erstmals ein junger Mann mit Flüchtlingshintergrund. Eine weitere Beraterin, die mit ihrer Familie aus Syrien geflüchtet sei, ergänze das 396-köpfige Team. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 09.03.2018