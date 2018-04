Ein Abend voll orientalischer Momente

Anzeige

Viernheim.Irene Sommer und Uschi Düsi sowie das Ensemble Nuwwarrah hatten Tanzgruppen sowie Künstlerinnen für Showacts in die Viernheimer Tanzschule Fleckerl eingeladen. Das Motto des Unterhaltungsabends hieß, passend zu den Bauchtanzvorführungen, „Orientalische Momente“.

Musikalische Vielfalt

Das Interesse war wieder groß, so waren die begehrten Plätze schon sehr früh nach Bekanntgabe des Termins vergeben. Bemerkenswert war, was an diesem Abend alles geboten wurde. Gerhard Düsi, der den Abend moderierte, versprach ein buntes und vielseitiges Programm. Getanzt wurde nicht nur auf die übliche orientalische Musik wie Tabla, Baladi, Tribal, sowie modern und klassisch orientalisch. Auch Musikstile wie Salsa, Bachata, griechisch, Pop, R’n’B, Hip Hop und Burlesque waren im Programm. Die typischen Accessoires wie Schleier, Fächer, Voi, Trommel, Lichter und Isis Wings wurden von den Tänzerinnen präsentiert. Musik, Accessoires und besonders die farbenfrohen Kostüme hatten dazu beigetragen die Zuschauer zu begeistern. Neben dem Ensemble Nuwwarrah sorgten auch die Gruppen Saphira aus Ilvesheim, Al Amirat aus Karlsruhe, Jameela aus Lorsch sowie die Einzeltänzerinnen Naima mit Edith und Gerlinde für die vielen orientalischen Momente. Für zusätzliche Unterhaltung sorgte die Gruppe „Memorize“ aus der Tanzschule Fleckerl mit ihrer Hip Hop-Performance sowie die Travestie Künstler Le Diamonds und Samanta Motz.

Insgesamt 35 Akteure haben an diesem Abend in zwei Showblöcken für die orientalischen Momente gesorgt. Das begeisterte Publikum durfte in der Pause selbst auf die Tanzfläche und zusammen mit den Tänzerinnen Bachata Freestyle tanzen. Nachdem der inzwischen neunte Orientalische Abend wieder ein Erfolg war, wird es in 2019 ganz sicher wieder einen geben. Die genannten Künstler und Gruppen können gerne für Events engagiert werden. red