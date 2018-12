"Ein Bärendienst für unsere Stadt"

Viernheim.Die Drohung von Edeka mit einer Schadensersatzklage in Millionenhöhe liegt auf dem Tisch (wir berichteten am Samstag). Bestätigt in ihrer Haltung sieht sich dadurch die CDU. Sie hatte in der Oktobersitzung der Stadtverordneten einem Bebauungsplan-Verfahrenswechsel für das Gebiet, in dem Scheck-In liegt, nicht zugestimmt - war aber unterlegen.

Dieser Verfahrenswechsel hatte indirekt zur

...