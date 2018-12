Ein Baum für jedes Schulkind

„Ein Kind – ein Baum“ heißt die Aktion des Vereins Focus. © Focus

Viernheim/Silly.Wer noch ganz auf die Schnelle ein Weihnachtsgeschenk sucht und Gutes tun möchte, bekommt hier eine Idee für eine Spenden-Urkunde: Die Schulkinder in Viernheims Partnerregion Silly in Burkina Faso sind seit Monaten mit Begeisterung dabei, Obstbäume an den 40 Schulen zu pflanzen. Im Rahmen der Aktion „Ein Kind – ein Baum“ des Afrikavereins Focus ist jedes Kind für seinen Baum verantwortlich, das heißt, für das Wässern, das Düngen mit Kompost und das Zurückschneiden der Bäume.

In einer für Burkina Faso einmaligen Pflanzaktion sollen noch tausende von Obstbäumen folgen. Die Bäume binden Kohlendioxid, spenden Schatten und wirken gegen die Bodenerosion. Die Früchte der Mango-, Zitrus-, Zimtäpfel- und Moringa-Bäume verbessern die Versorgung der Kinder mit lebenswichtigen Vitaminen und Mineralien.

Ein Obstbaum kostet mit Schutzgitter gegen freilaufende Tiere zehn Euro. Für Handkarren zum Wassertransport sind 75 Euro zu zahlen. Gartenwerkzeuge kosten 20 Euro. Die Kinder von Silly freuen sich über Unterstützung aus Deutschland bei der Aktion Weihnachtspäckchen. Gespendet werden kann an folgendes Konto: Focus eV, IBAN: DE29 5095 1469 0003 0279 87 bei der Sparkasse Starkenburg, Stichwort: Weihnachtspäckchen. red

Info: Infos unter focus-viernheim.de

Montag, 24.12.2018