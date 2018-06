Anzeige

Viernheim.Was ist eine Honigbrache? Nur wenige Fachleute kennen die richtige Antwort, und doch ist sie in diesem Jahr auf Viernheims Feldern erfreulich oft zu finden. Es handelt sich dabei um eine für ein bis drei Jahre aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommene, also „brach“ liegende Ackerfläche, die von dem Landwirt mit blütenreichen Honigpflanzen bepflanzt wurde. Das Foto zeigt Landwirt Günther Wolk, der dem BUND-Vorsitzenden Peter Dresen eine seiner vier Flächen vorstellt, die von seinem Betrieb in diesem Jahr als Honigbrache geführt werden.

Insgesamt wurden rund drei Hektar Ackerland von ihm mit einer Saatmischung, die viele verschieden Blütenpflanzen wie Bienenweide, Senf und Sonnenblumen enthält, eingesät. Weitere Honigbrachen wurden in diesem Jahr auch von den Viernheimer Landwirten Hofmann und Weidner angelegt, so dass sich nun in der Feldflur an mehreren Stellen ökologische Oasen befinden, die den für die Fruchtbarkeit der Obstbäume und Feldfrüchte so wichtigen Insekten ein Überleben sichern.

Der BUND freut sich über diese positive Entwicklung und hofft, dass ähnliche Honigquellen künftig auch auf vielen städtischen Grundstücken und in Viernheims Hausgärten zu finden sind. red