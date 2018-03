Anzeige

Viernheim.„Ich bin ja schon eine Weile da“, sagt Pfarrer Erhard Schmitt und lacht. Rund acht Wochen nach seinem Amtsantritt und vier Wochen nach seinem ersten Arbeitstag wird der Pfarrvikar in der Gemeinde St. Hildegard-St. Michael offiziell vorgestellt. Und eben weil der Pfarrer die Kindertagesstätten schon besucht, die Gremien kennengelernt und auch schon Gottesdienste gefeiert hat, fällt die Begrüßung auch nicht allzu lang aus.

Pfarrer Angelo Stipinovich und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Jürgen Gutperle heißen den neuen Hauptamtlichen in Viernheim an seiner neuen Wirkungsstätte willkommen. Und auch der Pfarrer richtet bei der Messe am gestrigen Sonntagmorgen in der Hildegardkirche ein paar Worte an die Gemeinde. „Ich komme aus Bobstadt und war zuletzt in Lampertheim, deshalb kenne ich Viernheim ganz gut“, meint der Geistliche. Und er fügt hinzu: „Für mich ist das hier ein echter Neubeginn. Denn manchmal führen einen die Wege anders, als man es geplant hat.“

Der 53-Jährige meint eine Erkrankung, die ihn im vergangenen Jahr zu einer mehrmonatigen Auszeit zwang. In dieser Phase entstand der Wunsch, beruflich einen neuen Weg zu gehen. Mit der Arbeit als Pfarrvikar in der Gemeinde St. Hildegard-St. Michael ist ihm das ermöglicht worden. Gleichzeitig schließt er die personelle Lücke, die Pfarrer Ignatius Löckemann hinterlassen hat. „Und ich freue mich so richtig darauf“, beteuert Erhard Schmitt gegenüber den Gottesdienstbesuchern. Wenn Pfarrer Stipinovich künftig wegen seiner anderen Aufgaben als Stiftungsvorsitzender oder in Sachen Hospiz unterwegs ist, wird Pfarrer Schmitt ihn vertreten können. „Ich konzentriere mich in Viernheim auf die Seelsorge, auf Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Trauergespräche, Krankenbesuche“, hat er schon bei seinem Amtsantritt betont.