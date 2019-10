Ein echtes Torfestival

viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim zeigte in der Partie beim Tabellenletzten SG Hemsbach, warum man sich gerade in der Favoritenrolle zuletzt so schwer getan hat. In der ersten Halbzeit passte bei den Gästen nur wenig zusammen. Dafür waren die Blau-Grünen nach der Pause nicht zu bremsen und kamen am Ende noch zu einem deutlichen 7:1-Auswärtserfolg. Die Torjäger Daniel Schmitt und Timo Endres durften dabei jeweils dreimal jubeln.

Viernheims Trainer Marc Williams musste gleich mehrfach umstellen, weil mit Patrick Marschlich, René Helbig und Tim Stich drei Akteure aus der Vorwoche fehlten. So kam A-Junior Niklas Fritz zu seinem Startelfdebüt in der ersten Mannschaft, bekam aber auch gleich die Härte im Seniorenbereich zu spüren. Spielentscheidend war zur Pause aber eine Umstellung, als Jason Linhoff von der Innenverteidigung ins Mittelfeld rückte und dort Ausgangspunkt für gleich vier Treffer war.

Vor dem Seitenwechsel fehlten den Blau-Grünen im Mittelfeld die Impulse, auch weil Thomas Sturn als linker Verteidiger sicher nicht auf seiner Wunschposition spielen musste. Der Favorit agierte einfach zu unpräzise und zu langsam. So ging Hemsbach nach 26 Minuten durch einen Freistoß von Blerim Hyseni überraschend in Führung.

Nach dem Wiederanpfiff erzielte Sebastian Heinrich den schnellen Ausgleich (47.). Timo Endres (52./65.) und Daniel Schmitt (60./64.) sorgten für klare Verhältnisse. Endres (78.) und Schmitt (82.) legten in der Schlussphase gegen nachlassenden Hausherren sogar noch zwei Treffer drauf. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 14.10.2019