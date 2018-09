Viernheim.Nach dem erfolgreichen Start unter der Woche in die neue Oberliga-Saison geht es für die Basketballherren der BG Viernheim-Weinheim bereits am heutigen Samstag weiter. Im ersten Heimspiel (20 Uhr) empfängt die BG die TG Sandhausen. „Für Sandhausen ist es das erste Spiel der Runde, daher kann man noch nicht viel über das Team sagen. Aber es wird sicher, wie meistens zwischen unseren Mannschaften, ein enges Match werden“, fiebert Abteilungsleiter Oliver Kümmerle dem Heimauftakt entgegen.

Die Landesliga-Herren der Sharks tragen ebenfalls bereits das zweite Saisonspiel aus. Am Sonntag um 15.30 Uhr ist der TSV Schönau zu Gast in der Waldsporthalle. Für die übrigen Seniorenmannschaften startet die Saison 2018/19 erst an diesem Wochenende.

Die Herren 4 bestreiten das Vorspiel vor den Oberligaherren und treffen heute um 17.30 Uhr ebenfalls auf die TG Sandhausen, auch auf deren vierte Garnitur. Die Herren 3 haben am Sonntag um 16 Uhr ein Auswärtsspiel und laufen beim TV Eberbach auf. Die Damen des TSV Amicitia steigen am Sonntag um 17.30 Uhr in der Viernheimer Waldsporthalle in den Spielbetrieb der Landesliga ein. Auftaktgegner sind die Basket Ladys Kurpfalz 4. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.09.2018