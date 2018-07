Ein Fluß als Weltnaturerbe

Anzeige

Viernheim.Der Rhein und die Donau sind die am häufigsten besungenen Flüsse der Deutschen. Doch die Gemeinschaft des Jahrgangs 1939/40 entdeckte bei ihrem Tagesausflug einen Fluss, der die Weihe als Weltnaturerbe erhielt: die Saar.

Im Grunde genommen ist die Saar der Mittelpunkt einer einzigartigen Region, in der Busfahrer Dieter ein ortskundiger Reiseleiter war. Schon die Anreise ermöglichte den Viernheimern die Erkenntnis, wie hervorragend Mönche in früheren Jahren die Braukunst beherrschten. Davon konnten sie sich auf der Fahrt über Kaiserslautern und Saarbrücken in der Brauereigaststätte „Abteibräu“ in Mettlach beim Mittagessen überzeugen.

Doch dann galt in der Stadt Orscholz zwei außergewöhnlichen Ansichten das Interesse der Gäste. Zunächst bewunderte man den Baumwipfelpfad. Er ist 1250 Meter lang hat eine Höhe von 23 Metern. Auf diesem Pfad erreicht man den 42 Meter hohen Aussichtsturm mit dem herrlichen Blick zur Saarschleife, bei welcher sich der Fluss um exakt 180 Grad wendet und in entgegengesetzter Richtung fließt.