Ein großartiges Konzert – unbedingt wiederholen!

Zu dem rundherum gelungenen Bericht über das ebenfalls rundherum gelungene Gemeinschaftskonzert aller Viernheimer Kirchenchöre und des evangelischen Posaunenchors am Sonntag, 22. September, hier nur einige Ergänzungen aus der Zuhörer-Perspektive:

Im ersten Teil des Konzerts, in dem sich die Chöre einzeln vorstellten, zeigte sich wieder einmal, dass die St.-Michael-Kirche für kleinere Chöre akustisch nicht optimal geeignet ist: In dem mächtigen Halbrund versickern die Stimmen irgendwo, erreichen jedenfalls das hintere Drittel der Besucher nur schwach, ganz gleich wie gut sie singen (und sie sangen gut).

Das galt weniger für den vereinigten St. Hildegard/St. Michael-Chor mit über 40 Sängern, wohl aber für den Kirchenchor Johannes XXIII. und auch für die evangelische Kantorei, der an diesem Tag rund ein Drittel ihrer normalen Stärke fehlte. Was aber für das gewählte Stück gar nicht mal ein Nachteil war: „Prayer For The City“ scheint mir ein gesungenes sogenanntes „Kollektengebet“ (ein Sammelgebet) oder Fürbitt-Gebet für Bitten, die über den Einzelnen hinausgehen: „Wir beten für die Stadt, in der wir leben, und für ihre Leiter. Wir beten für unsere Kinder und für unsere Familien und dass uns vergeben sei; dass wir Deine Liebe erkennen und dass aus Dunkelheit Licht werde. Vater, darum rufen wir Dich an.“ Wenn man dies wie hier eher mezzopiano-innig singt, ist das sicher kein Fehler.

Die Bläser hatten dieses akustische Problem ganz und gar nicht, sie füllten das Halbrund mit Glanz und motivierten die Zuhörer zweimal kräftig zum Mitsingen. Ebenso wenig die vereinigten Chöre im zweiten Teil. Für die Stimmgewalt von 130 Sängern ist dieser Raum hervorragend geeignet. Schon das Mendelssohn-Stück „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ erreichte jeden Zuhörer, umso mehr das folgende Glanzstück des Konzerts: die „Posaunen-Messe“ von Jens Uhlenhoff, der die Messe selbst dirigierte.

Vielleicht war es auch das Wissen, dass es ein Abschied war von diesem ungemein sympathischen Komponisten und Posaunenchorleiter, der dieses musikalisch ebenso abwechslungsreiche wie tiefgründige Stück so ergreifend geraten ließ – am stärksten vielleicht am Schluss, wo sich aus den matten Piano-Akkorden des „Dona nobis pacem“ (Gib uns Deinen Frieden) jubelnd der Schlusschor löst: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn – Halleluja!“ Mit dieser Zeile titelgebend für das ganze Konzert.

Alles in allem: Großartig! Bitte unbedingt wiederholen. Warum nicht alle zwei Jahre ein Gemeinschaftskonzert aller Viernheimer Kirchenchöre in der Michaeliskirche? Das wäre eine Tradition, auf die Viernheim stolz sein könnte.

