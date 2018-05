Ein Jahr im Zeichen des Jubiläums

Viernheim. Die fünftägige Sängerreise nach Leifers in Südtirol im Mai sowie das Kirchenkonzert mit der Sänger-Einheit unter dem gemeinsamen Dirigenten Musikdirektor Gerhard Wind im Oktober in St. Aposteln waren die Höhepunkte im 120. Vereinsjahr des im Jahre 1888 gegründeten MGV Liederkranz Viernheim. Die nächste musikalische Verpflichtung ist die Teilnahme am Volksliederwertungssingen am 17.

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3265 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.04.2009