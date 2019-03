Ein Kalender des Glaubens

Viernheim.Das Forum der Religionen hat einen interreligiösen Kalender fertiggestellt. Er soll bei der Orientierung und der Beachtung religiöser Feiertage helfen. „Das ist nicht einfach nur ein weiterer Kalender“, sagte Koordinator Gerd Baltes gestern bei der Präsentation des Kalenders im Rathaus. Unsere Gesellschaft werde stark durch religiöse Feste bestimmt. Der Kalender in seiner nun vorliegenden Form berücksichtige die drei abrahamitischen Religionen, also Judentum, Islam und Christentum.

Verzeichnet sind somit neben christlichen Festen wie Pfingsten, Ostern und Christi Himmelfahrt unter anderem auch die islamische Kadir-Nacht im Mai oder der Beginn und das Ende des Pessach, eines der wichtigsten Feste im jüdischen Glauben. Einerseits, so die Vertreter des Forums der Religionen, solle über die diversen Feste und Feiertage aufgeklärt werden. Es solle aber auch möglichen Konflikten im interreligiösen Zusammenleben vorgebeugt werden, etwa bei der Terminierung schulischer Aktivitäten.

Gruppe will nicht missionieren

Eine Schule würde einen Elternabend auch nicht an einem 24. Dezember abhalten, nennt Baltes ein Beispiel. Der Kalender solle also sensibilisieren. Zwar wolle man die Inhalte „offensiv nach draußen tragen“. Allerdings wolle man „nicht missionieren“.

Das Viernheimer Forum der Religionen hatte sich nach einem Beteiligungsforum im Jahr 2014 formiert. Inzwischen ist es eines von acht Handlungsfeldern zur Integration unter dem Vorsitz von Bürgermeister Matthias Baaß.

Das Forum tritt nach Angaben seines Koordinators Gerd Baltes aktiv für eine vielfältige, bunte Gesellschaft in Viernheim ein. Baltes nahm direkt Bezug auf die Geschehnisse in Neuseeland, wo vor etwa zwei Wochen 50 Menschen bei einem Terroranschlag starben. Der Terrorist hatte mit Schusswaffen an zwei Moscheen in der Stadt Christchurch Gläubige getötet. Sein Motiv war der unbändige Hass auf Andersgläubige.

Das Land habe sich bei aller Trauer nach dem grauenvollen Anschlag nicht in seinem Streben nach Gemeinschaft beirren lassen, so Baltes. „Neuseeland ist ein Land, das sich als eine Gemeinde versteht.“ Die unmissverständliche Nachricht sei: „Wir gehören zusammen – auch wenn wir unterschiedlichen Glaubens sind.“

Pfarrer Markus Eichler von der evangelischen Auferstehungsgemeinde sprach von „dezidierter Friedensarbeit“, die das Forum der Religionen in Viernheim leiste. „Es ist wichtig, hier ein Bewusstsein zu schaffen“, sagte Eichler mit Blick auf die verschiedenen vertretenen Religionen. Das zeige sich schon im Alltag einer evangelischen Kita. Für Erika Hofmann von der Pfarrei Johannes XXIII. ist es wichtig, Toleranz zu wecken. „Es geht darum, sich zu respektieren.“

Der Kalender soll in Form eines handlichen Flyers in den nächsten Tagen kostenlos im Rathaus ausliegen „Ich werde ihn auch an alle Vereine in der Stadt versenden“, kündigte Bürgermeister Baaß an.

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019