Ein Leben für das Turnen

Viernheim.Mit 88 Jahren ist es genug, findet Hans Zwanziger. Er hört auf als Übungsleiter beim Turnverein. Sein Plan: Statt Trainings zu leiten, will er sich vor sein Haus in die Sonne setzen. Genau einmal gelingt ihm das. „Dann habe ich zu meiner Frau gesagt: Nächstes Mal machen wir was!“ Wenn man kleine Wasserflaschen zur Hälfte fülle, könne man sie wunderbar als Hanteln nutzen… Der Viernheimer bricht ab und lacht fast ein bisschen schuldbewusst. Ein Leben ohne Sport, das liegt ihm einfach nicht.

Schon Zwanzigers Großvater ist Turner, ebenso sein Vater. Er selbst wächst im Viernheimer Turnverein auf. „Ich habe an den Ringen gespielt“, erinnert er sich. Eines Tages im Jahr 1946 – Zwanziger ist 14 Jahre alt – ruft ihn sein Vater zu einer Sportgruppe: „Mach mal die Rolle vor, Hans“, sagt er. So wird Zwanziger Vorturner, dann Schülerturnwart, dann Jugendturnwart. „Heute nennt man das Übungsleiter“, erklärt er. Und das bleibt er auch für die nächsten 72 Jahre.

Zwanziger gründet und leitet das Leistungsturnen der Mädchen und Frauen, das Turnen für Jedermann, das Kleinkinderturnen, eine Mutter-Kind-Gruppe und eine Sportgruppe für Paare. Er wird Gau-Kunstturnwart, Landestrainer für weibliches Kunstturnen und Trainer am überschulischen Leistungszentrum der Albertus-Magnus-Schule (AMS). An seine Schützlinge will der Sportler vor allem eines weitergeben: seine Begeisterung für das Turnen. „Es muss Spaß machen“, sagt er, denn: „Alles, was man muss, ist nix!“

Reck und Barren

Das Reck und der Barren sind Zwanzigers eigene Lieblingsdisziplinen. Dafür, aber auch für andere Disziplinen des Mehrkampfs und der Leichtathletik, trainiert er jahrzehntelang immer dienstags, freitags und sonntags. Vor dem Bau der Jahnhalle treffen sich die Sportgruppen abends in den Festsälen großer Gaststätten wie dem „Deutschen Kaiser“ oder „Freischütz“. Wenn Zwanziger, der damals im Schichtbetrieb arbeitet, abends keine Zeit hat, weicht er aufs Freigelände aus: Von seinem Elternhaus in der Annastraße spaziert er zu einem großen Sandhügel am Königsacker. „Das war eine prima Schräge, um Salti rückwärts zu üben“, erzählt er lachend. Das Training bringt ihm blaue Flecken und Blasen ein. „Bis ein Überschlag am Barren klappt, landet man eben 100 Mal auf den Oberarmen statt auf den Händen“, sagt er schulterzuckend. Im Wettkampf fliegt er einmal bei der Riesenfelge vom Reck durch eine Tür und vier Stufen tiefer in den Nebenraum, holt sich aber nur eine Beule. „Die Kampfrichter werteten: Kürübung mit doppeltem Salto rückwärts, allerdings ohne Stand“, erzählt Zwanziger und lacht.

Die Liste seiner Erfolge bei Wettkämpfen ist lang, ebenso die der Auszeichnungen. Aber davon erzählt der 88-Jährige nicht, sondern von den Generationen von Turnerinnen, die er im Verein trainierte. „Ich war stolz auf die Mädels“, sagt er und muss bei der Erinnerung an manche Siegerehrung heftig blinzeln. Eine seiner Schülerinnen wurde gar Hessische Meisterin im Kunstturnen der Schülerinnen und später Mitglied der B-Nationalmannschaft. Das alles – die Trainings, die Wettkämpfe, die vielen Weiterbildungen – macht Zwanziger neben seiner Arbeit erst als Drechsler, später als Dreher, und ab 1964 als Sportlehrer an der AMS. Auch die für das Lehramt nötige Ausbildung an der Deutschen Turnschule in Frankfurt macht er neben dem bisherigen Job und seinen Aufgaben im Verein. „Heute frage ich mich: Wie habe ich das alles geschafft?“

Wie eine zweite Familie

Ob er je daran gedacht hat, aufzuhören? „Keine fünf Minuten!“, sagt Zwanziger kopfschüttelnd. Der Verein kostet ihn zwar viel Zeit, vor allem von 1976 bis 2000, als er Vorsitzender ist. Aber er ist für ihn neben seiner Frau, Tochter und Enkelin wie eine zweite Familie. Vor allem mit den zwei Turnfreunden Walter Roschauer und Werner Träger ist er von Jugend an bis zu deren Tod „eng verschweißt“, so Zwanziger. Gemeinsam trainieren sie, feiern Maskenbälle, bauen mit an der Jahnhalle, fahren in Urlaub und zu unzähligen Turnfesten, musizieren und lachen. „Das Wichtigste am Verein war für mich immer die Gemeinschaft“, betont der 88-Jährige.

So fällt es ihm auch schwer, als Übungsleiter aufzuhören. Gesundheitliche Probleme zwingen ihn im Alter von 83 Jahren, das eigene Turnen zu beenden. „Aber der Gruppe Gymnastik für Paare zuliebe, wollte ich als Leiter noch weitermachen“, sagt er. Bis jetzt. Immerhin: Als Stammtisch will die Gruppe sich nach der Corona-Pause wieder treffen. Bis dahin hat Zwanziger sicher genug Wasserflaschen-Hanteln für eine kleine Sporteinheit im Sitzen vorbereitet.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.12.2020