Viernheim.Im Dezember 1967 standen sie als Kinder gemeinsam bei der Weihnachtsfeier des Motorsportclubs auf der Bühne, am nächsten Wochenende feiern sie zusammen mit dem Jubiläum der MSC-Bigband ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum: Albert Hofmann und Harald Windörfer. Die zwölf Kinder der „MSC-Musikgruppe“ spielten bei der Weihnachtsfeier des MSC im vollbesetzen Saal der damals beliebten Viernheimer Gaststätte „Zum Eichbaum“ in der Wasserstraße.

Wolfgang Hofmann hatte die musikalische Leitung der Kinder-Kapelle übernommen und ein paar Weihnachts- sowie Unterhaltungslieder geprobt. Die Resonanz war hervorragend, so dass die neugegründete Band weiter machte. Mit Akkordeon, Melodika, Blockflöten und Gitarren wird zunächst in einem Kellerraum in dem damals neuen Anbau der Friedrich-Fröbel-Schule Proberaum geprobt. Einige Jahre später zog die Musikgruppe um in eine umgebaute, schallisolierte Fahrzeughalle – in dieser Halle wird bis heute regelmäßig geübt. Mit der Umbenennung von „MSC-Musikgruppe“ in „MSC Big Band Viernheim“ änderte sich allmählich die Instrumentierung der Gruppe. So wechselt Albert Hofmann vom Akkordeon auf Klavier, Orgel und Synthesizer.

Saxofon, Posaune, Trompete

Seine Mitspieler lernen Saxofon, Posaune und Trompete spielen und neue Musiker stoßen dazu. Die Bigband macht sich langsam einen Namen und absolviert unzählige Auftritte bei städtischen Veranstaltungen, wie bei der Tulpenschau oder bei Partnerschaftsfeiern in Franconville, Pottersbar und Rovigo, aber auch bei vielen Vereinsfesten in Viernheim und Umgebung. Wolfgang Hofmann gab dann vor rund 25 Jahren den Dirigentenstab der MSC-Bigband an seinen Bruder Albert Hofmann weiter, der die Tradition in den nächsten 25 Jahren fortsetzt. Harald Windörfer und Albert Hofmann haben in den vergangenen 50 Jahren aber nicht nur in der Bigband musiziert. Harald Windörfer wurde zudem als junger Trommler unter anderem vom Nationaltheater Mannheim engagiert und war dort in „La Bohème“ und „Die Meistersinger von Nürnberg“ auf der Bühne zu bewundern. Albert Hofmann verbrachte seine Wehrdienstzeit als Pianist in einem Bataillonsorchester der Bundeswehr.