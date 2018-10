Ein „Merci“ an Udo Jürgens

Viernheim.Mit über 1000 selbst komponierten Liedern, mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern und seinen legendären Bademantel-Konzertfinalen sang er sich nahezu 60 Jahre lang in die Herzen seiner Fans: Udo Jürgens zählt weltweit zu den erfolgreichsten männlichen Solokünstlern. Am Freitag, 26. Oktober, um 20 Uhr lässt die Sparkassenstiftung Starkenburg durch ein Konzerterlebnis der Tribute-Band SahneMixx im Bürgerhaus Viernheim die großen Momente aufleben.

„Auf musikalisch höchstem Niveau gelingt es Sänger Hubert Scherhag mit seinem Orchester, die Zuschauer in ein echtes Udo-Konzert zu versetzen“, beschreibt Stiftungsvorstandsmitglied Harald Steinert die einzigartige Show „Merci, Udo Jürgens!“

Mit Respekt vor dem Original und großer Musikalität setzt SahneMixx seit 15 Jahren die größten Hits ihres österreichischen Vorbildes in Szene. „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“ oder „Ich war noch niemals in New York“ – die Lieder von Jürgens sind zum Allgemeingut geworden. Die fulminante Live-Show zollt dem Entertainer Respekt für seine musikalische Unterhaltung mit Tiefgang und Texten, die auch nach Jahrzehnten noch aktuell sind und immer eine Nachwirkung haben. SahneMixx wurde selbst mit dem „Deutschen Rock & Pop Preis 2010“ geehrt, und zudem als „Künstler des Jahres 2010“ ausgezeichnet. Jürgens selbst suchte den persönlichen Kontakt zu der Tribute-Band. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.10.2018