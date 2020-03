Ein Motiv für alle Viernheimer Gotteshäuser

Viernheim.Ausgestattet mit Bastelzubehör folgten 30 Jugendliche und Frauen der Einladung der Katholischen Kirche, die Osterkerzen zu gestalten. Erstmals gibt es diesmal ein gemeinsames Motiv für die vier Gotteshäuser und die beiden Friedhöfe sowie für die Kapellen im St.-Josef-Krankenhaus, im Forum der Senioren und im Schwester-Paterna-Hospiz. Auch die Osterkerze in der Kapelle der Albertus-Magnus-Schule trägt das gleiche Motiv.

Mit Elisabeth Botta und Nele Schmidt, Alexandra Winkler und Luise Denezhkin beteiligten sich vier Schülerinnen mit ihrer Lehrerin Annette Böhn an der Gestaltung der Osterkerzen. Kreative Unterstützung bei der Gestaltung der Kerzen gab es durch die Bastelkreise Johannes XXIII. und St. Michael.

Grundlage für das Motiv der Osterkerzen, das von Manuela Schäfer ausgearbeitet wurde, ist das Thema der diesjährigen Fastenzeit in der Katholischen Kirche Viernheim, „Brot in Asche gebacken“.

In der Osternacht am Samstag, 11. April, wird die Kerze um 21 Uhr am Osterfeuer im Pfarrgarten entzündet und feierlich von Pfarrer Ronald Givens in die dunkle Apostelkirche getragen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020