Viernheim.„Es wird ein Fest ohne Geld“ erklärt Pfarrer Angelo Stipinovich. So ganz stimmt es aber doch nicht: Der zweite Tag des diesjährigen Pfarrgartenfestes der Pfarrei St.-Hildegard-St.-Michael (18./19. August) wird vielmehr ein Fest ohne feste Preise werden. Die Planungsgruppe hatte bei den Vorbereitungen vor allem an Familien mit Kindern oder ältere Bürger gedacht.

„Wenn die so ein Fest besuchen, dort etwas essen und trinken und noch ein Eis hinterher – da sind schnell viele Euros weg“, weiß Pfarrer Stipinovich. Damit das Geld kein Hinderungsgrund für den Besuch des Pfarrfestes ist, versucht es die Gemeinde mit einem neuen Konzept. Während am Samstagabend nach der Vorabendmesse in St. Michael der Abend im Pfarrgarten - mit Speisen und Getränken zu festen Preisen – gemütlich ausklingen soll, wird die Preisliste am Sonntag weggehängt. Für Essen und Getränke wird stattdessen eine Spende erbeten – „jeder so, wie er kann und wie er für angemessen hält“, betont Pfarrer Stipinovich. Nur alkoholische Getränke haben einen Festpreis.

Das Modell wird von zahlreichen Sponsoren unterstützt – entweder mit einer Geldspende oder mit Naturalien. „Wir probieren diesen Weg einfach mal aus“, ist Stipinovich auf die Abrechnung gespannt. Der Erlös des Pfarrgartenfests kommt dann auch einem sozialen Projekt der Gemeinde zugute.