Ein rauschendes Fest

Viernheim.20 Jahre existiert der Kunstverein Viernheim schon. Zahlreiche, auch internationale Ausstellungen fanden zunächst im Gewölbekeller in der Hügelstraße, dann im immer weiter renovierten Kunsthaus statt. Ursprünglich gegründet wurde der Kunstverein von sieben Kunstfreunden, heute betreuen ihn Hauptinitiator und Videokünstler Fritz Stier und Claus Bunte, stellvertretender Leiter und tätig in der Jugendförderung. Bürgermeister Matthias Baaß und Alexander Schwarz von der Wirtschaftsförderung stellten nun mit den beiden das Jubiläumsprogramm vor.

Mit einem rauschenden Fest wird am Samstag, 24. August, 15 Uhr, die Gründung begangen. Es wird Chorgesang geben von Music 4 Future, aber auch Nico Arnold am Piano wird spielen, ein neues Poptalent Julian Thome ist dabei und Sopranistin Merit Eiermann. Zudem ist die Mannheimer Doppelbegabung Werner Degreif zu hören, der einerseits großartige Riesenzeichnungen anlegt, aber genauso gut Trompete spielt, ganz und gar ungewöhnlich: Er singt und spricht nämlich in das feine Blasinstrument hinein. Ein ganzer Könner seines Fachs ist natürlich auch Laurent Leroi, fantastischer Akkordeonspieler aus dem Elsass, der die Zuhörerschaft immer mitnimmt an die Seine nach Paris.

Geplant sind Performances, ein Steckenpferd von Fritz Stier, und hier sind Silvia Szabó, Illig + Illig und Johanna Baumgärtel dabei. Es gibt zudem eine Fotografieausstellung von Mitgliedern und Freunden des Kunstvereins zu sehen, Porträtkarikaturen live von Dieter Augstein und nicht zu vergessen das Essen: vom Eiswagen auf der Gass über Kaffeemobil bis Buffet und Getränke zum Feiern, ist alles geboten. kaepp

