Ein riesiges Programm

Dienstag, 12. Juni: 14 bis 17 Uhr, Sozialzentrum: Kindersommerfest, 14 Uhr, Sozialzentrum: „Heimat ist für mich...“, 17 bis 20 Uhr, Auferstehungsgemeinde: Offene Auferstehungskirche, 18 Uhr, Sozialzentrum: Interkulturelles Kochen während der Öffnungszeiten, Stadtbücherei: Von Alphabet bis Zuckerfest.

Vortrag über Fluchtursachen

Mittwoch, 13. Juni: vormittags, Stadtbücherei: Multikulturelle Erlebnisreise „In 80 Tönen um die Welt“ während der Öffnungszeiten, Stadtbücherei: Von Alphabet bis Zuckerfest, 14 bis 16 Uhr, Friedrich-Fröbel-Schule: Die UNESCO-Schule, 15 bis 17 Uhr, Schillerschule: Auf den Spurender Aborigines, 15:30 bis 17:30 Uhr, T.i.B.: Internationales Frauencafé, 18 Uhr, Bürgerhaus: „The best of“, 18 bis 20 Uhr, Lernmobil (Am Schlangenpfad 3): Einführung in lateinamerikanische Tänze, 21:15 Uhr, Eyüp-Sultan-Moschee (Fritz-Haber-Str. 3): Offene Eyüp-Sultan-Moschee mit Fastenbrechen.

Donnerstag, 14. Juni: während der Öffnungszeiten, Stadtbücherei: Von Alphabet bis Zuckerfest, 9:30 bis 11:30 Uhr, Familienbildungswerk: Generationencafé, 15:30 Uhr, Stadtbücherei: „Bin ich klein“, 15:30 Uhr, Kulturscheune: Lesezeit „uff vernemarisch“, 18 bis 20 Uhr, Lernmobil (Am Schlangenpfad 3): Internationale Gemeinschaftstänze, 19 Uhr, Pfarrer-Volk-Haus: „Von Walldürn bis Mekka“.

Freitag, 15. Juni: 9:45 bis 11:20 Uhr, Albertus-Magnus-Schule: Vortrag „Flucht-Ursachen“, 10 bis 12 Uhr, T.i.B.: gemeinsam das Zuckerfest feiern, 18 Uhr, Michaelskirche: Konzert Landespolizeiorchester, 18 Uhr, Bürgerhaus: Sergei Prokofjews musikalisches Märchen „Peter und der Wolf“, 19 Uhr, Kulturscheune: Lesung „Labyrinth des Lebens“.

Samstag, 16. Juni: ab 13:00 Uhr, Stadtplatz Rhein-Neckar-Zentrum (bei schlechtem Wetter im Kinopolis): Helping Hands Dialogforum, 16 bis 18 Uhr, Sozialzentrum: Musik-Klatsch „Let the music do the talking“, 18 Uhr, Lernmobil (Am Schlangenpfad 3): Schlemmen für sauberes Wasser in der Partnergemeinde Silly in Burkina Faso.

Sonntag, 17. Juni: ab 11:00 Uhr, Michaelskirche: offene Michaelskirche. su

