"Ein Vorbild für nachfolgende Generationen"

Staatssekretär Thomas Metz (links) überreicht das Bundesverdientkreuz am Bande an Frithjof Besser, rechts Ehefrau Lotte Besser. © su

Viernheim."Warum machst Du das? Was hoschtn do devu?" Dies sei er oft gefragt worden. Mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande am Revers erläutert Frithjof Besser seine Motivation, sich über vier Jahrzehnte lang ehrenamtlich und politisch zu engagieren. Für seine außerordentlichen Verdienste ist der 84-Jährige mit der höchsten Auszeichnung geehrt worden, die die Bundesrepublik Deutschland zu vergeben

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3671 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.01.2015