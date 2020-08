Ein weiterer Infizierter

Viernheim.Eine weitere Person aus Viernheim ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das schreibt das Landratsamt des Kreises Bergstraße in einer Pressemitteilung. Die Zahl der insgesamt nachgewiesenen Corona-Fälle in der Stadt liegt mittlerweile bei 88. Zurzeit gibt es 29 aktive Fälle in Viernheim. Im gesamten Kreis Bergstraße wurden laut der Pressemitteilung bisher 525 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von diesen positiv Getesteten sind 428 inzwischen wieder genesen.

Momentan befinden sich zwei Patienten wegen einer Corona-Infektion oder des Verdachts darauf in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.08.2020