Ein weiterer Infizierter

Viernheim.Ein weiterer Corona-Fall ist am Dienstag aus Viernheim gemeldet worden. Das schreibt das Landratsamt des Kreises Bergstraße in einer Pressemitteilung. Damit sind in der Stadt momentan elf aktive Fälle bekannt. Ansonsten wurden am Dienstag keine neuen Corona-Infektionen aus dem Kreis Bergstraße gemeldet. Dort sind nach Angaben des Landratsamts aktuell 48 Personen nachweislich infiziert. Zwei Personen, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, befinden sich in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Außerdem gibt es im Kreis 505 Personen, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und mittlerweile als genesen gelten. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.09.2020