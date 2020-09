Ein weiterer Infizierter

Viernheim.. Eine weitere mit dem Coronavirus infizierte Person ist am Donnerstag aus Viernheim gemeldet worden. Das schreibt das Landratsamt des Kreises Bergstraße in einer Pressemitteilung. Seit Beginn der Pandemie sind in Viernheim insgesamt 105 Personen positiv auf das Virus getestet worden. 97 von ihnen sind inzwischen wieder genesen. Damit gibt es in der Stadt aktuell acht aktive Fälle. Im gesamten Kreis sind es 45 aktive Fälle. Drei Personen sind hier bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In den Krankenhäusern des Kreises befinden sich zwei Personen mit einer bestätigten Infektion, bei sieben Patienten liegt eine sogenannte Verdachtskonstellation vor. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.09.2020