Ein weiterer Infizierter an der AMS

Viernheim.An der Albertus-Magnus-Schule (AMS) wurde eine weitere Person positiv auf Covid-19 getestet, wie der Kreis Bergstraße am Samstag mitteilte. Die Schule informierte am Sonntag, dass es sich nicht um einen Schüler oder Lehrer, sondern um einen Schulbegleiter eines Achtklässlers handle. Aus Sicherheitsgründen bleibt die komplette Jahrgangsstufe acht am Montag zuhause. Schüler und Lehrer, die als

...