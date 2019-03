Einblick in Artenvielfalt

Norbert Theisges zeigt in einem Lichtbild-vortrag die Vögel Gambias. © Theisges

Viernheim.Der Vogelpark in der Stadionstraße hat einen Experten zu Gast: Norbert Theisges, der dem Verein von gemeinsamen Veranstaltungen mit der „Gesellschaft für arterhaltende Vogelzucht“ bekannt ist, zeigt am Samstag, 6. April, um 15 Uhr einen Lichtbildvortrag über Gambias Vogelwelt. Der Vortrag wird in den Vereinsräumen im Keller gezeigt.

Gambia ist der kleinste Staat des afrikanischen Festlands und ist bis auf einen kleinen Küstenstreifen vom Senegal umgeben. „Er ist einer der am besten zur Vogelbeobachtung geeigneten Staaten unserer Erde“, heißt es in der Ankündigung. Aus allen Ländern reisen Ornithologen nach Gambia, um sich an der Artenvielfalt der dort lebenden oder durchziehenden Vögel zu erfreuen. Der Vogelpark lädt also zu einem Kurzbesuch in dieses Vogelparadies ein und zeigen einen Ausschnitt der abwechslungsreichen Tierwelt. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.03.2019