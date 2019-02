Einblick in Büros, Labore und Werkstätten

Viernheim.Interessierte Mädchen können sich für den Girls’ Day am 28. März anmelden. Dabei handelt es sich um das größte Berufsorientierungsprojekt für Schülerinnen weltweit. Seit dem Start der Aktion im Jahr 2001 haben mehr als 1,3 Millionen Mädchen teilgenommen. An dem Zukunftstag erleben die Teilnehmerinnen in Laboren, Büros und Werkstätten, wie spannend die Arbeit dort ist. In Workshops und bei Aktionen gewinnen die Mädchen Einblicke in den Alltag der Betriebe und erproben ihre Fähigkeiten praktisch. Viele junge Frauen haben durch den Girls’ Day eine Ausbildung oder einen Studiengang in ihrem Traumberuf gefunden.

Im Mittelpunkt stehen am Girls’ Day Berufe, in denen maximal 40 Prozent Frauen eine Ausbildung machen oder arbeiten. „Typisch männlich“ würde man sagen, und dennoch sind in einigen dieser Arbeitsfelder mittlerweile schon viele Frauen zu finden. In anderen Berufen hingegen muss sich noch etwas tun. In der Regel sind es sogar Berufe, die abwechslungsreich sind und spannende Karrieremöglichkeiten bieten. Am Girls’ Day stehen viele Türen in den Bereichen Technik und Naturwissenschaften, Forschung und Wissenschaft, Informatik und Handwerk offen. Mitmachen können alle Mädchen ab der fünften Klasse, in Viernheim sind insbesondere Mädchen der achten und neunten Klassen angesprochen. Das städtische Frauenbüro hat Betriebe und Institutionen gewinnen können, sich am Girls’ Day zu beteiligen. Sie stellen ihre Ausbildungsberufe vor und bieten den Mädchen Möglichkeiten, sich auszuprobieren.

Was eine Holz- und Bautenschützerin zu tun hat, kann man in Viernheim bei iSOTEC lernen. ATU Auto-Teile-Unger zeigt, welche Fähigkeiten eine Kfz-Mechatronikerin braucht. Bei der EngineSens Motorsensor GmbH wird der Beruf der Feinmechanikerin vorgestellt. Der TÜV Hessen in Heppenheim bietet die Möglichkeit, die Berufe Maschinenbau-Ingenieurin und Sachverständige kennenzulernen. Weitere Schnupperangebote gibt es bei der Firma K.-H. Weidler GmbH in Weinheim (Gebäudereinigerin) sowie bei der Polizeidirektion Bergstraße in Heppenheim (Polizistin). su

