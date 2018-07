Anzeige

Die Viernheimer Besucher konnten bei einer Führung in den Alltag jener Zeit eintauchen. Handwerkliche und landwirtschaftliche Tätigkeiten wurden anhand von rekonstruierten Werkzeugen veranschaulicht. Einig war sich die Gruppe am Ende der Führung, dass das Leben im frühen Mittelalter nicht einfach war. Zum Nachspüren und Austauschen der frisch gewonnenen Erkenntnisse wurde noch im Lorscher Brauhaus eingekehrt und zeitgemäß, also nicht wie im Mittelalter, getrunken und gespeist. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.07.2018