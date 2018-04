Anzeige

viernheim.Über den Tellerrand hinauszublicken, lohnt sich fast immer. Damit Jugendliche erfahren, wie die Arbeitswelt des jeweils anderen Geschlechts aussieht, hat das städtische Frauenbüro vor 16 Jahren den Girls’ Day ins Leben gerufen. An diesem Tag können sich weibliche Teenager in Betrieben einen Eindruck von unterschiedlichen Ausbildungsberufen machen. Mittlerweile gibt es auch einen Boys’ Day, der vom Stadtteilbüro West der Jugendförderung an der Friedrich-Fröbel-Schule organisiert wird.

Mit dem Architekten Roland Träger, dem Stadtbetrieb, dem Brundtlandbüro, der Firma Produkt Service Erdt, Bosch Thermotechnik Buderus, dem TÜV Hessen und Moog Trailparts waren gestern etliche Viernheimer Firmen bei dem Aktionstag vertreten. Als Berufe standen Maschinenbau-Ingenieurin, TÜV-Sachverständige, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Elektrikerin, Malerin und Lackiererin, Fachkraft für Lagerlogistik, Ingenieurin im Bereich Energie- und Umwelttechnik sowie Architektin zur Wahl.

Im Auftrag des Stadtbetriebs durften die Mädchen in der Bücherei die Elektrik prüfen und im Großen Stellweg Parkplätze sowie Sperrflächen markieren. Beim TÜV Hessen nahmen fünf Humboldtschülerinnen an der Überprüfung eines Fahrzeugs teil. Diplom-Ingenieur Jürgen Steinmetz ermöglichte den Teilnehmern sogar einen Blick unter ein Auto, erklärte die Aufgaben von Reifen und dass Stoßdämpfer für eine gute Straßenlage benötigt werden. Erzieher, Pflegekraft und Florist waren beim Boys’ Day die alternativen Berufe. Blumensträuße stecken, auf kleine Kinder aufpassen oder im Pflegeheim ältere Menschen betreuen: Diese Aufgaben erledigen meistens Frauen. Mittlerweile gibt es aber Ausnahmen, auch Männer finden in diesen Bereichen ihren Traumjob. Die Achtklässler der Friedrich-Fröbel-Schule warfen daher einen Blick hinter die Kulissen.